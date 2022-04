»Ljudje si želijo reda in discipline, ne pa tudi davljenja«

IZJAVA DNEVA

"Na prvem mestu so ljudje z glasovanjem za Gibanje Svoboda zagotovo izrekli odločen 'ne' SDS in Janezu Janši. Ljudje si želijo reda in discipline, ne pa tudi davljenja, ki ga je sedanja vlada izvajala od prvega dne svojega mandata na način, da je napadala vsakogar, ki je ni hvalil. Drugi razlog je, da so volivci v Golobu videli uspešnega poslovneža, torej nekoga, ki ne prihaja iz državne uprave ali akademskega sveta in je uspešen tako doma kot v svetu. Poleg tega pa je bil zadnjih deset dni precej suveren v nastopih, tudi duhovit, deloval je iskreno, spontano, medtem ko se je pri nekaterih predsednikih političnih strank videlo, da so njihovi odgovori skrbno dodelani in zato preveč preračunljivi."

(Urednica Metine liste in ustvarjalka političnega podcasta LD;GD Nataša Briški o močni zmagi Gibanja Svoboda, katerega predsednik Robert Golob se bo kot politik šele moral dokazati; v intervjuju za Večer)