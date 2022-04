Radikalna vojna

Vojno lahko spremljamo v živo, v realnem času – ljudje, ki so na fronti ali v vojni coni, s telefonom snemajo vojno nasilje, posnetke naložijo na socialna omrežja, kjer jih poberemo in si jih prisvojimo – pretakamo jih, komentiramo, premlevamo, obdelujemo, dekoriramo, redramatiziramo, preoblikujemo, ponarejamo, podžigamo, amplificiramo. In jasno – delimo, razpečujemo. (na fotografiji posnetek zadete ruske vojaške ladje Moskva, ki se je razširil po socialnih omrežjih)

© Profimedia