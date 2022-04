Najobčutnejše nazadovanje demokracije

Freedom House opozarja, da Slovenija drsi v avtoritarizem

Tvit predsednika vlade Janeza Janše v času ameriških volitev, na katerih Trump ni zmagal

© Twitter

Globoka država se je pred volitvami spet trudila umazati ime Janeza Janše in njegovih koalicijskih partnerjev. Ameriška nevladna organizacija Freedom House, ki meri stopnjo svobode in demokracije po svetu (in je seveda del globoke države postkomunistične zarote v Sloveniji) je tik pred državnozborskimi volitvami sporočila, da je bilo lani med vsemi državami v regiji prav v Sloveniji nazadovanje demokracije največje.

Resneje, Freedom House je organizacija z 80-letno zgodovino. Leta 1941 sta jo ustanovila tedanji republikanski predsedniški kandidat Wendell Willkie in soproga izvoljenega demokratskega predsednika Franklina D. Roosevelta, Eleanor Roosevelt. Organizacijo večinsko financira ameriška vlada in so jo v preteklosti tudi že kritizirali, da je preveč kritična do držav oziroma vlad, ki ne podpirajo ameriških interesov, in preveč popustljiva do tistih, ki te interese podpirajo.

A Slovenija, čeprav je predsednik vlade Janez Janša poraženemu Donaldu Trumpu čestital za zmago na predsedniških volitvah, zmagovalca Josepha Bidna pa označil za enega najšibkejših ameriških predsednikov, v očeh ZDA ne sodi med malopridne države. Ocena stanja demokracije pri nas, ki jo pripravlja Freedom House, je zato v tem pogledu bolj objektivna kot subjektivna.

Gre za redno letno poročilo o stanju demokracije v državah v regiji od srednje Evrope do srednje Azije, katerega objava se je po naključju časovno ujela z obdobjem slovenske predvolilne kampanje. V njem piše takole: »Lani se rezultati za nobeno državo niso znižali bolj kot za Slovenijo, ki je bila dolgo med najuspešnejšimi v poročilu. Vlada pod vodstvom predsednika vlade Janeza Janše iz Slovenske demokratske stranke (SDS) je parlament postavila na stranski tir ter izvajala velik politični in finančni pritisk na organizacije civilne družbe, javne medije, sodstvo in Evropsko javno tožilstvo. Janša z bojevitim političnim slogom deloma odvrača pozornost državljanov od sumov podkupovanja v krogih SDS, hkrati pa razkriva neliberalno nestrpnost do vsakršne kritike.«

V Freedom Housu sicer še ugotavljajo, da v celotni regiji demokracija hitro izgublja moč v primerjavi z avtoritarizmom. Pravzaprav trdijo, da je v tem delu sveta lani prvič že prevladovala ureditev, ki jo imenujejo »hibridni režim« in združuje elemente demokracije in avtokracije, znana pa je tudi pod imenom »iliberalna« ureditev.

Volitve v državni zbor so sicer pokazale, da ljudje večinoma zavračajo avtokracijo, ki se skriva za demokratičnimi puhlicami in so (vsaj začasno) prekinili razrast hibridnega režima v Sloveniji. A preskok od klasične demokracije do hibridnega režima je bil pri nas bliskovit. (Skorajda) se je zgodil v dveh letih. V precej krajšem času torej, kot so ga za takšno spremembo potrebovale države višegrajske skupine na čelu z Madžarsko in Poljsko.