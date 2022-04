Regulirano deskanje po spletu

Sprejet dogovor o aktu o digitalnih storitvah (DSA)

Vzneseni tvit Margrethe Vestager ob potrditvi evropskega akta o digitalnih storitvah

© Twitter

Konec tedna je bil po 16-urnih pogajanjih sprejet dogovor o aktu o digitalnih storitvah (DSA), predlaganem decembra 2020. Usklajeni akt o digitalnih storitvah uvaja strožja pravila za velike platforme, kot so Google, Apple, Meta in Amazon, in za spletne strani, ki razpolagajo s prepovedanimi vsebinami, kot so sovražni govor in slike spolnih zlorab otrok, hkrati pa naj bi zagotavljal boljše varstvo uporabnikov interneta in njihovih temeljnih pravic.