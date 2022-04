Pred naslednjimi volitvami moramo "popraviti" glasovanje iz tujine

Zakon določa, da imajo državljani Slovenije s stalnim prebivališčem v tujini in tisti, ki so v času volitev v tujini in svojo namero pravočasno sporočijo, pravico glasovati po pošti. Glasovnica mora biti predana na pošto najkasneje do 19. ure na dan volitev, do Slovenije pa mora prispeti v osmih dneh.

Kot je zdaj že znano, so bile letošnje volitve po pošti iz tujine velik fiasko. 32 000 glasovnic je bilo poslanih volivcem manj kot 5 delovnih dni pred volitvami, zato jih je veliko pošto prejelo šele po 24. aprilu, nekateri pa jo celo še vedno “čakajo”.

Pojasnjevanje direktorja DVK, da je šlo za malomarnost ene zaposlene in prelaganje odgovornosti na pošto ni v uteho volivcem, ki so ostali brez volilne pravice in na razpolago nimajo jasnih pravnih sredstev. Predvsem mora Vučko prenehati z minimiziranjem problema in opraviti temeljito preiskavo ponavljajočih se nepravilnosti. Naj ga spomnimo, da je zagotoviti možnost izrabe volilne pravice vsem državljanom dobesedno njegova služba.

