Zakaj se je zgodil Robert Golob

IZJAVA DNEVA

"Volilci so po izjemni politični polarizaciji pred tem ali po veliki krizi vedno iskali pribežališče v osebi, ki jim je dajala vtis kredibilnosti in kompetentnosti, da bo lahko bolj učinkovito vodila Slovenijo skozi turbulentne čase. Pravi razlogi za tovrstno migriranje volilnih glasov po mojem mnenju niso v taktičnem glasovanju, pač pa v tem, da obstoječa politična ponudba na levi sredini tovrstne kompetentne alternativne izbire ni dajala. Zato so volilci spet iskali nov obraz, obljubo bolj kompetentnega voditelja. Danes je to Robert Golob. Če bi volilci takšno kompetentno izbiro videli v obstoječih političnih voditeljih, bi pač 30 odstotkov glasov namenili enemu izmed njih in Robert Golob se jim ne bi mogel zgoditi. Robert Golob se je zgodil kot odziv na nezadovoljstvo z obstoječo politično ponudbo na levi sredini. Tako kot Janković ali Cerar v desetletju pred njim."

(Ekonomist Jože P. Damijan v Dnevnikovi kolumni o tem, kakšno spremembo je prinesel izid volitev)