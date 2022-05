Obljuba Roberta Goloba, da ne bo uporabljal Twitterja

IZJAVA DNEVA

"Še ene stvari se lahko ob volitvah, ki smo jih pravkar doživeli, veselimo. To je obljuba Roberta Goloba, da ne bo uporabljal Twitterja. Zakaj je to pomembno? Družabni mediji, kot so twitter, instagram, facebook in tiktok, močno vplivajo na to, da se je spremenil odnos med ljudmi in voditelji. Tudi v demokratičnih državah je neposredno komuniciranje voditeljev z ljudstvom prek družabnih medijev pripeljalo do spremembe v logiki delovanja oblasti in do povečanja nevarnosti, da mesto oblasti strukturno ne bi ostalo prazno."

(Filozofinja, sociologinja in kolumnistka Renata Salecl o tem, da prazno mesto oblasti zahteva, da voditelj ohrani simbolno vlogo, da nas ne zanima, kaj počne kot človek iz mesa in krvi, in da se ne ukvarjamo s tem, ali je zasebno simpatičen; via Delova Sobotna priloga)