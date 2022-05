»Janša je človek, ki najbolj uživa v ruševinah«

IZJAVA DNEVA

"Janša je človek, ki najbolj uživa v ruševinah. To je dokazal leta 1991, ko bi bila, če bi teritorialci izpolnili njegove ukaze [o napadih na vojašnice], v ruševinah gotovo vsaj Ljubljana, če ne vsa Slovenija. To je dokazal leta 1994, ko je pripravljal oborožen državni udar. To je dokazal leta 2012 s klicanjem trojke, ki bi za sabo pustila finančne ruševine, kar pogosto ni dosti boljše od dejanskih. Je treba še kaj dodati?"

(Pravnik in penoloig Dragan Petrovec o tem, da je Janša pustil tako katastrofalne razmere, da bo nova vlada v nekem trenutku klecnila in se bo Janša vrnil kot rešitelj; v intervjuju za Nedelo)