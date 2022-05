To je najpomembnejša lekcija teh volitev

IZJAVA DNEVA

"Dveletni odpor državljanov in nevladnih organizacij je pokazal, da se demokracija ustvarja sama od sebe, iz svojih temeljev in da sploh ne potrebuje poprejšnjih zakonov, ko naj bi s strani oblasti in institucij pokazali, kako naj delujejo. To je najpomembnejša lekcija teh volitev. Spoštovanje pravil sploh ni ovira za neposredno demokracijo, proces teče gladko, komunikacija poteka brez prekinitev. Neposredna demokracija, strašilo za neoliberalizem, prinaša očitne koristi državljanom, hkrati pa ne ogroža strukture volilne, parlamentarne demokracije, konflikta tu sploh ni. Predlog zakona je postal običajna praksa, tu ni sledu nasilja. Nasprotno, neposredna demokracija je prinesla splošno olajšanje, veliko veselja in ... ples na ulicah. S pojavom svobodnih državljanov se je umetno ustvarjena 'generacijska težava' stopila in izkazalo se je, da se mladi in starejši razumejo veliko bolje, kot pa okoreli patriarhalni moški srednjih let razumejo katero koli generacijo razen njihove ozke skupine."

(Antropologinja in kolumnistka Svetlana Slapšak o tem, da se demokracija ustvarja sama od sebe; via Večerova priloga V soboto)