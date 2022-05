Dosežen dogovor z Marcelom Štefančičem

Marcel Štefančič, jr. bo do ureditve razmerij na RTV Slovenija oddajo Studio City vodil brezplačno, s tem pa omogočil, da ne pride do nepopravljive škode za RTV Slovenija

Voditelj Studia City Marcel Štefančič, jr. očitno ni po godu novega s strani Janševe vlade nastavljenega vodstva RTV Slovenija

Alenka Kotnik, urednica Studia City, informativno-pogovorne tedenske oddaje na TV Slovenija, je danes v sporočilu medijem zapisala, da sta z voditeljem Marcelom Štefančičem, sicer novinarjem Mladine, sklenila dogovor, da bo do ureditve razmerij na RTV Slovenija oziroma "največ tri mesece" oddajo vodil brezplačno.

"Marcelu Štefančiču se zahvaljujem za njegov prispevek k ureditvi in umiritvi stanja ter zaščiti interesov oddaje in zavoda RTV Slovenija."



Alenka Kotnik,

urednica oddaje Studio City

"Ker pri sklenitvi pogodbe z voditeljem oddaje Studio City ni prišlo do dogovora, sem v preteklih dneh kot urednica oddaje opravila več pogovorov z voditeljem Marcelom Štefančičem. Danes sva sklenila dogovor, da bo do ureditve razmerij oziroma največ tri mesece oddajo Studio City vodil, ne da bi prejel za to plačilo, s tem pa omogočil, da oddaja normalno poteka naprej in da ne pride do nepopravljive škode za zavod RTV Slovenija. Marcelu Štefančiču se zahvaljujem za njegov prispevek k ureditvi in umiritvi stanja ter zaščiti interesov oddaje in zavoda RTV Slovenija," je v obvestilu zapisala Alenka Kotnik.

Politične čistke

Vodstvo javne televizije je namreč zavrnilo podaljšanje pogodbe med Štefančičem in RTV Slovenija. Oddaje v času pred državnozborskimi volitvami obenem ni bilo na rednem ponedeljkovem sporedu.

Zakaj voditelju pogodbe niso podaljšali, uradno ni jasno, se pa je Marcel Štefaničič, jr. pred volitvami javno izpostavil in večkrat govoril o nesprejemljivih političnih pritiskih na novinarje. Vodstvo RTV Slovenija je sicer podaljšalo pogodbe drugima zunanjima sodelavcema oddaje.

Odgovorna urednica Jadranka Rebernik, ki je funkcijo prevzela v času tretje (zdaj pa že odhajajoče) Janševe vlade, uredništvu oddaje Studia City odgovora na vprašanje, kaj se dogaja, ni podala.

Studio City naj bi se na zaslone, tako je bilo napovedano, vrnil po prvomajskih počitnicah.

Inštitut 8. marec je od 15. do 31. marca zbral več kot 40.000 podpisov, ki niso zgolj podpora umaknjenim oddajam, temveč tudi neodvisnemu novinarstvu, javni nacionalni televiziji in kritičnemu razmišljanju.