PETICIJA: Marcel naj ostane!

To je kaznovanje in utišanje kritičnih glasov. To je politično obračunavanje na osebnem nivoju. Proti temu se borimo.

Voditelj Studia City Marcel Štefančič, jr. očitno ni po godu vodstvu RTV Slovenija, ki se je na vrh javne televizije zavihtelo v času tretje Janševe vlade

Nedavno smo skupaj zbrali več kot 40.000 podpisov za neodvisno in kritično javno RTV. Naše sporočilo je bilo jasno: ne dovolimo poseganja v nacionalno televizijo, ne dovolimo političnega vmešavanja in manipulacij. Želimo si neodvisnega, razmišljujočega in profesionalnega novinarstva v službi javnosti.

Tik pred iztekom mandata vlade se na RTV dogajajo nova osebna obračunavanja z očitno politično motiviranostjo.

Oddaja Studio City, znana po svojih kritičnih komentarjih do vsake oblasti, je bila sprva pred začetkom volilne kampanje brez obrazložitve umaknjena z rednega termina na prvem programu TV Slovenije, tako kot tudi oddaji Tednik in Tarča. Voditelj oddaje Studio City in novinar Mladine Marcel Štefančič se je poslovil z besedami: “V času, ko obsojamo avtokrata, ki je napadel Ukrajino, je treba kar najodločneje obsoditi tudi avtokracijo, ki je napadla nacionalko, to hišo. Vidimo se v ponedeljek, 9. maja, na dan zmage. Ista ura, isti kanal, v živo.”

Studio City bi se moral tudi po zagotovilih vodstva uredništva TV Slovenija na spored vrniti 9. maja, a kot kaže brez voditelja. Marcelu Štefančiču se je namreč marca iztekla pogodba, ki je direktor RTV Slovenije sedaj, ponovno brez obrazložitve, ne želi podpisati.

To je simptom tistega, kar smo ljudje zavrnili na volitvah 24. aprila. To je kaznovanje in utišanje kritičnih glasov. To je politično obračunavanje na osebnem nivoju. Proti temu se borimo.

S podpisom zahtevamo konec tovrstnih praks in 9. maja vrnitev Studia City, kot ga poznamo. Z Marcelom Štefančičem ob isti uri na istem kanalu.

