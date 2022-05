Hrepenenje po izginulem

Taring Padi kolektiv / Justseeds

Podnebna kriza ne pušča posledic le na naravi, ampak globoko zaznamuje tudi človeško psiho. S katastrofalnimi sušami, poplavami, hurikani, požari, z dvigovanjem morske gladine in nevihtami izgubljamo okolje, ki nas od vedno obkroža in nam je poznano, obenem pa izginjajo tudi kulturne znamenitosti, pomembni kraji in s tem tudi naša identiteta.

V nasprotju z nostalgijo – melanholijo, ki jo doživljajo posamezniki, ko so ločeni od ljubljenega doma – je solastalgija opisana kot stiska in občutek anksioznosti, ki nastane zaradi sprememb okolja, velikokrat pa se manifestira v obliki stresa, globoke žalosti in depresije.

Poimenovanje čustev in psiholoških težav, ki jih povzroča podnebna kriza, nam lahko pomaga osvetliti povezavo med našim duševnim stanjem in stanjem naše okolice. Solastalgija kaže, da je naše počutje povezano s stanjem planeta. Z izgubo naravnih habitatov tako ne bomo izgubili "le" biotske raznovrstnosti in naravnega ravnovesja, temveč tudi razum.

