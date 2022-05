»Skrb za novinarje je tudi skrb za pravico do svobode izražanja«

Varuh človekovih pravic pričakuje ukrepe za večjo medijsko svobodo

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je pred časom pri srečanju s predsednikom republike Borutom Pahorjem poudaril, da moramo ustaviti trend žaljivega komuniciranja in spodbujanja nestrpnosti. Sam pravi, da od takrat naprej Twitterja, priljubljenega orodja predsednika vlade (in predsednika SDS) Janeza Janše, ne uporablja več.

© Nebojša Tejić, STA

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je ob svetovnem dnevu medijev in Unescovem svetovnem dnevu svobode tiska izpostavil pomen svobodnih in neodvisnih medijev za delovanje demokratične in pluralne družbe. Od oblasti pričakuje ustrezne ukrepe, s katerimi bo Slovenija napredovala na lestvici medijske svobode organizacije Novinarji brez meja.

Po mnenju Svetine je vsakokratna oblast dolžna zagotavljati ustrezno ozračje za svobodno delovanje medijev pri njihovem ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin, zato pričakuje vzpostavitev ustreznega pravnega okvirja, ki bo omogočal svobodno delovanje medijev in dejansko preglednost njihovega lastništva ter prepoved širjenja sovražnega govora v medijih.

"Že več let opozarjamo na potrebo po spremembah zakona o medijih, ki bi določal tudi način varovanja javnega interesa, ukrepe za odstranitev nezakonitih vsebin oziroma sovražnega govora ter sankcije za medije, ki tak govor dopuščajo. Pomembno je, da so dosojene odškodnine dovolj visoke, da bi medije odvračale od vse bolj pogostih senzacionalističnih in populističnih objav," meni varuh Svetina.

Ob tem je zaskrbljen, da je obrekovanje še vedno kaznivo dejanje, kar predstavlja "nevarnost za svobodo medijev", zato predlaga njegovo dekriminalizacijo. Novinarji so namreč pogosto tarče spletnih nadlegovanj, vse več pa je tudi poročanj o strateških tožbah novinarjev.

"Pričakujem, da bosta lahko STA in javna RTV, ki sta običajno talki vsakokratnih zmagovalcev volitev, nemoteno in avtonomno delovali. Mediji so pomemben steber demokratične družbe, država pa je javnim medijem dolžna zagotavljati proračunska sredstva z namenom uresničevanja javnega interesa."



Peter Svetina,

varuh človekovih pravic RS

Od nove vlade zato varuh pričakuje, da se bo potrebnih sprememb medijske zakonodaje lotila prednostno. "Pričakujem, da bosta lahko STA in javna RTV, ki sta običajno talki vsakokratnih zmagovalcev volitev, nemoteno in avtonomno delovali. Mediji so pomemben steber demokratične družbe, država pa je javnim medijem dolžna zagotavljati proračunska sredstva z namenom uresničevanja javnega interesa," poudarja Svetina.

Opozarja tudi, da je potreben napredek glede preglednosti upravljanja državnih sredstev in sredstev lokalnih skupnosti za oglaševanje v medijskih hišah. Kot Slovenijo po njegovem opozarja Evropska komisija, država nima jasnih in preglednih načel glede plačevanja medijskih vsebin, kar je še posebej zaskrbljujoče na lokalni ravni. Po njegovem je problematično tudi, da se podjetja v večinski ali popolni državni lasti pri plačevanju medijskih vsebin lahko sklicujejo na poslovno skrivnost.

Ob tem varuh Svetina opozarja tudi na nedopustno prekarizacijo novinarskega poklica. S takim načinom dela se po njegovem omejuje svobodo novinarjev in zmanjšuje kakovost njihovega dela. "Skrb za novinarje je tudi skrb za pravico do svobode izražanja, zato bi država morala najti ustrezne normativne rešitve za omejitev prekarizacije njihovega dela," je še dodal varuh človekovih pravic.

