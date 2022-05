»Ne verjamem v presojanje žensk na podlagi tega, ali so ali niso feministke«

IZJAVA DNEVA

"Feministka sem, pišem feministične eseje in govorim o feminističnih idejah – ko pišem leposlovje, pa sem umetnica, ustvarjalka. Ni mi všeč, da me opisujejo kot 'feministično pisateljico' – sem pisateljica in feministka, ne pa feministična pisateljica. Ne verjamem v presojanje žensk na podlagi tega, ali so ali niso feministke; pogosto jim svet ponuja premalo izbire."

(Nigerijsko-ameriška pisateljica Chimamanda Ngozi Adichie o tem, ali jo moti, če ljudje njene romane berejo in interpretirajo skozi prizmo feministične teorije; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)