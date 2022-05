Svoboda za hrte

nutmeg66 / flickr

O problematiki izkoriščanja hrtov za različne namene se zadnja leta vse več govori. Medtem ko jih v Španiji uporabljajo predvsem za lov, pa na Irskem, v Veliki Britaniji in ZDA poganjajo tekaško industrijo.

Mnoga društva nudijo pomoč in skrbijo za reševanje in kasnejše posvojitve psov, ki so žrtve teh industrij. Psi pogosto živijo v nevzdržnih pogojih, podvrženi so krutim treningom, izčrpavanju zavoljo dosežkov in posledičnim poškodbam, lastniki pa jih zavržejo, ko za industrijo niso več koristni.

A četudi se beseda o problematiki širi, očitno še ni dosegla italijanske občine Maserada sul Piave, kjer gradijo stadion za pasje dirke, projekt pa podpira in financira sam župan. Medtem ko ta želi v Italijo privabiti turiste in ljubitelje športnih stav, so se društva, zavetišča in posamezniki v nasprotovanju mobilizirali proti gradnji steze, ki bi za seboj neizogibno potegnila poškodbe in smrti hrtov. Morda bi bilo enkrat za spremembo dobro, če bi se zgledovali po ZDA.

