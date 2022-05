»Problem Juliana Assangea ni samo ameriški ali britanski, ampak tudi slovenski«

Danes ob 16. uri na Trgu republike v Ljubljani protest v podporo preganjanemu žvižgaču WikiLeaksa. Protestniki zahtevajo pregon vladnega kriminala in ne ljudi, ki kriminal razkrivajo.

Ljubljanski shod v podporo Julianu Assangeu pred nekaj leti

© Gašper Lešnik

Danes ob 16. uri bo na Trgu republike potekal protest v podporo žvižgaču Julianu Assangeu. Slednjega, urednika in ustanovitelja WikiLeaksa, nameravajo britanske oblasti namreč izročiti ZDA, kjer mu nameravajo soditi zaradi izdajstva in vohunstva. Za razkritje ameriških vojnih zločinov mu grozi 175 let zapora, so zapisali v Protestni ljudski skupščini.

Poudarili so, da bodo na protestu naslovili tudi grobo poseganje v javni nacionalni medij (RTV Slovenija) pri nas, ki se je "tik pred odhodom Janševe vlade še intenziviralo". Na protestu bodo spregovorili Ratko Stojilković (Pirati), Tanja Tuma (predsednica Slovenskega centra PEN), Domen Savič (novinar in zagovornik človekovih pravic v informacijski družbi), Uroš Lipušček (novinar in dolgoletni dopisnik iz ZDA in Kitajske), Ivan Gale (žvižgač), Metka Naglič (Amnesty International), Sašo Slaček (Levica) in Sandra Bašič Hrvatin (medijska strokovnjakinja).

"Usoda Juliana Assangea je usoda vseh novinarjev, založnikov, urednikov, žvižgačev in drugih, ki si bodo v prihodnosti drznili razkrivati vladna kriminalna dejanja. Zato pozivamo tudi novoizvoljeno vlado, da v skladu s svojimi izraženimi predvolilnimi stališči Assangeu ponudi politično zatočišče."



Protestna ljudska skupščina

"Problem Juliana Assangea ni samo ameriški ali britanski problem, to je tudi naš problem. Pravkar smo na volitvah z veliko večino zavrnili oblast, ki je dve leti aktivno na vse mogoče načine sankcionirala izražanje protesta v javnem prostoru, s kaznovanjem skušala utišat kritične posameznice in posameznike, si brutalno podrejala medijski prostor, stradala in skoraj uničila Slovensko tiskovno agencijo, še vedno uničuje nacionalno radiotelevizijo, dosegla je, da je žvižgač Ivan Gale zaradi razkritja vladne koruptivnosti izgubil službo. Preganjanje preiskovalnega novinarstva, žvižgaštva, izražanja protesta je nekaj, čemur se je nujno brezkompromisno in odločno zoperstaviti, obsoditi, zahtevati in izboriti svobodo za vsakogar, ki je podvržen kaznovanju zato, ker je deloval proti dejanjem, ki se nikoli ne bi smela zgoditi," so zapisali v Protestni ljudski skupščini in dodali, da zahtevajo svobodo za Juliana Assangea in da ga britanske oblasti nemudoma izpustijo in zapora. "Zahtevamo pregon vladnega kriminala in ne ljudi, ki kriminal razkrivajo!" so poudarili.

Zapisali so, da je usoda Juliana Assangea "usoda vseh novinarjev, založnikov, urednikov, žvižgačev in drugih, ki si bodo v prihodnosti drznili razkrivati vladna kriminalna dejanja". Zato pozivajo tudi novoizvoljeno slovensko vlado, da v skladu s svojimi izraženimi predvolilnimi stališči Assangeu ponudi politično zatočišče.

"Vse političarke in politike pozivamo, da prevzamejo odgovornost za svoje predvolilno izjavljanje in na britansko ambasado ter svojim britanskim političnim kolegom naslovijo poziv po takojšnji izpustitvi Assangea iz zapora."



Protestna ljudska skupščina

"Na soočenju z ljudstvom na Trgu republike so namreč vsi predstavniki in predstavnice strank, ki so odgovarjali na vprašanja pobude Glas ljudstva (razen stranke SAB, ki se je vzdržala) na vprašanje, ali bi Assangeu ponudili azil, soglasno odgovorili z DA! Vse te političarke in politike pozivamo, da prevzamejo odgovornost za svoje predvolilno izjavljanje in na britansko ambasado ter svojim britanskim političnim kolegom naslovijo poziv po takojšnji izpustitvi Assangea iz zapora," so sklenili protestniki in protestnice.