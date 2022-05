(Ne)legitimnost odhajajoče vlade

Čeprav ima vlada še kak teden polna pooblastila, se je zaradi nedvoumnega volilnega izida čas tekočih poslov zanjo smiselno začel že na volilno nedeljo zvečer

Janez Janša na ameriški letalonosilki Harry Truman v Jonskem morju 28. aprila

© US Navy

Čas mesec ali celo dva po volitvah, ki nakažejo menjavo oblasti, je za odhajajočo vlado poseben čas. Pravno gledano se deli na obdobje do konstituiranja novega državnega zbora, v katerem imajo vlada in njeni ministri še polna pooblastila, in na obdobje do izvolitve nove vlade v državnem zboru, v katerem ima vlada le še omejene pristojnosti. Od zunaj pa se ravnanje odhajajoče vlade presoja predvsem po stopnji samoomejevanja ali odsotnosti tega v prvih dveh do treh tednih in po (ne) upoštevanju pravil o tekočih poslih v tednih, ki sledijo do izvolitve nove vlade.