Snežič kršil oglaševalski kodeks

Na begu pred kazenskim sodiščem, obsojen pred oglaševalskim razsodiščem

Sporni plakat, ki ga je naročil Rok Snežič

Rok Snežič se predstavlja kot strokovnjak za davčno optimizacijo, kar je lepši izraz za davčno utajo. Je eden izmed sodelavcev predsednika SDS Janeza Janše in podpornik njegove stranke. Pred nedavnimi volitvami, konec februarja, se je dejavno vključil v predvolilno kampanjo. Čeprav uradno nima ne premoženja ne omembe vrednih prihodkov, je naročil in plačal oglasni prostor, plakate, na katerih je bila fotografija poslanca Levice Miha Kordiša s pripisanim vprašanjem »Si Slovenija to zasluži? KUL poslance«. Na vprašanje, kako je mogoče, da fizična oseba brez sredstev za preživljanje lahko nameni tisoče evrov za predvolilno oglaševalsko kampanjo, ni smiselno iskati odgovora, kaj šele od uradnih organov pričakovati, da zahtevajo odgovornost. Navsezadnje niti kazenskemu sodišču ne uspe začeti sojenja zoper Snežiča, čeprav mu tožilstvo očita, da je leta 2013 v postopku osebnega stečaja upnike oškodoval za okoli pol milijona evrov.

Trenutno naj bi bil Snežič v Bosni in Hercegovini, kjer ima podjetje za davčno optimizacijo; menda čaka na operacijo kolka, po kateri naj bi potem več mesecev okreval. So pa v Pravni mreži za varstvo demokracije v povezavi z njegovim oglasom podali pritožbo na oglaševalsko razsodišče Slovenske oglaševalske zbornice, ki je zdaj v zadevi tudi razsodilo. Ugotovilo je kršitev Slovenskega oglaševalskega kodeksa v več točkah in med drugim zapisalo: »Na plakatu je upodobljen poslanec Miha Kordiš v mladosti, ki je sicer javna oseba, kar pa v skladu z določili Slovenskega oglaševalskega kodeksa ne pomeni, da se sme njegova podoba v oglaševanju uporabiti brez njegovega soglasja. Ker je upodobljen na način, da je izpostavljen vsaj posmehu, pa tudi zaničevanju, pri tem pa je mogoče sklepati, da gre za poskus osebne diskreditacije s strani oglaševalca/naročnika objave, plakat iritira relevanten del splošne javnosti, ki ne pristaja na tak način komunikacije v javnosti in medijih.« Razsodba ima le moralno-etične posledice. Za tiste, ki so jih pripravljeni sprejet