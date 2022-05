Gojišče kopriv

Razsežnosti tako imenovanega astroturfinga na Twitterju

Iz podatkov gre razbrati, da je neposredno po volitvah bistveno upadla aktivnost oštevilčenih računov, medtem ko je tvitanje neoštevilčenih ostalo na podobni ravni kot prej.

© Marko Plahuta

Ta teden je na Twitterju zakrožila analiza programerja Marka Plahute, ki se ljubiteljsko ukvarja z raziskovanjem medijske krajine in družabnih omrežij, zlasti slovenskega dela Twitterja.

Na podlagi analize tvitov slovenskih uporabnikov, ki jih redno zajema – trenutno zajema tvite približno 25 tisoč uporabnikov, vse od marca 2020 do danes je v svojo podatkovno zbirko vključil več kot 72 milijonov tvitov –, je prišel do zanimivih ugotovitev glede razsežnosti tako imenovanega astroturfinga, se pravi organiziranega ustvarjanja iluzije pristne javne podpore neki politični opciji z lažnimi profili.

»Analiza je nastala kot odgovor na vprašanje, ali se uporabniki z oštevilčenimi uporabniškimi imeni na statistični ravni, torej agregirano, vedejo drugače kot drugi uporabniki, in še posebej, ali obstaja razlika v obdobjih pred volitvami in po njih,« razlaga Plahuta. Ko govori o oštevilčenih računih, ima v mislih uporabniška imena, ki se končajo z naključnim naborom številk, ki jih Twitter dodeli uporabniku pri registraciji. Spomnimo se: poslanka SDS Alenka Jeraj je recimo prisegala na uporabo računa z uporabniškim imenom Kopriva60918021. »Obstaja sum, da del teh uporabnikov ni avtentičen in da so torej nastali za potrebe centralno vodene politične kampanje oziroma nagibanja javnega mnenja v prid stranki SDS. Ti uporabniki niso edini mogoči pripadniki take kampanje, je pa to skupina, ki jo je bilo vredno analizirati.«

Plahuti je uspelo ustvariti zemljevid uporabnikov, ki podobno komunicirajo – odgovarjajo istim osebam ali jih retvitajo, objavljajo podobne ključnike in novice podobnih medijev. Tako je lahko začel ugotavljati, ali se oštevilčeni uporabniki v različnih skupinah obnašajo različno. Potem je za vsako skupino izračunal dnevno število tvitov za oštevilčene in vse druge uporabnike in to narisal, skupaj s položajem skupine na zemljevidu.

Izkazalo se je, da večina oštevilčenih uporabnikov prihaja ravno iz kroga najbolj gorečih podpornikov vlade. »Te je bilo mogoče razdeliti v nekaj podskupin, v katerih je bilo mogoče opaziti specifično vedenje. V nekaterih skupinah podpornikov vlade se je količina komunikacije takoj po volitvah zmanjšala pri vseh uporabnikih, v drugih skupinah pa samo pri oštevilčenih uporabnikih,« razlaga Plahuta. »Za preverjanje sem obdelal nekatere druge skupine, kjer tega zmanjšanja ni bilo mogoče opaziti. To zmanjšanje je koincidiralo s povolilnim obdobjem, kar je bilo zame in za namen hitre analize, ki bo objavljena na Twitterju, dovolj, da sem si dovolil sklepati o verjetni resničnosti hipoteze, da so nekateri oštevilčeni računi centralno vodeni.«

Plahuta opozarja, da gre pri njegovi analizi predvsem za intuitivno sklepanje – za bolj celosten pregled astroturfinga na slovenskem Twitterju bi bila potrebna obširnejša raziskava –, vendar pa njegove ugotovitve potrjujejo govorice, da SDS na Twitterju vodi centralizirano kampanjo sovraštva. Denimo iz fantomske kleti na Trstenjakovi ulici v Ljubljani.

Če ne drugega, je glede podobnih kampanj sovraštva SDS bolj odkrita pri oglaševanju na Facebooku. Poročilo o porabi slovenskih oglaševalcev na Facebooku razkriva, da je Nova24TV pred volitvami za diskreditacijo Roberta Goloba in poveličevanje uspehov vlade samo na Facebooku porabila kar 40 tisoč evrov.