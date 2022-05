Virtualna rezilna žica?

Odstranjevanje rezilne žice na meji je pomemben simbolni korak, a zgolj to

Rezilne žice je na slovensko-hrvaško mejo jeseni 2015 začela postavljati vlada Mira Cerarja. Bo žičnate ograje skoraj sedem let kasneje odstranila nova vlada?

© Borut Krajnc

Predsednik stranke Gibanje Svoboda in najverjetnejši predsednik vlade Robert Golob je pred volitvami napovedal, da bo njegova vlada s slovensko-hrvaške meje odstranila rezilno žico. Ne glede na to, da gre za všečno predvolilno obljubo, in ne glede na vprašanje, kaj pojmovno široka napoved sploh pomeni (na južni meji je poleg rezilne žice tudi precej panelnih ograj, ki pa imajo na vrhu prav tako rezilno žico), in ne glede na vprašanje, s kakšnim tempom se bo Golobova obljuba uresničevala, je to korak v pravo smer, torej stran od dosedanje skrajno nehumane mejne politike. Vendar z vidika odnosa države do beguncev, ki prihajajo z Bližnjega vzhoda in iz Afrike, to ni najpomembnejše vprašanje politike do migrantov.