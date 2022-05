Novi zakon o RTV Slovenija

Prepričanje, da bo nova vladna večina brez težav potrdila nov zakon o RTV je naivno, zakonodajni postopki potrebujejo čas, stranka SDS pa komaj čaka na te in one zaplete

Udarne moči prenovljene javne televizije: Jože Možina, Igor Pirkovič in Jadranka Rebernik (za trojico stoji Aljuš Pertinač, voditelj oddaje Faktor na komercialni TV 3)

Zakon o RTV Slovenija, ki omogoča vpliv politike na imenovanje poslovodnih organov javnega zavoda, torej v nadzorni in programski svet zavoda, ta dva pa vplivata na večino kadrovskih, strateških in finančnih odločitev, je bil napisan daljnega leta 2005, bil je potrjen na referendumu in se od takrat praktično ni spreminjal. Eden od avtorjev zakona je Branko Grims, tedanji in sedanji poslanec stranke SDS. V vsem tem času je bilo nekaj poskusov z novimi rešitvami, zakon je bil nekajkrat napisan na novo, a enkrat nova različica ni dobila podpore na še enem referendumu, drugič ga je koalicija pustila v predalu, spet tretjič je sprejetje novega zakona preprečil padec vlade. V javnosti se že nekaj časa pojavljajo različni predlogi o zakonskih spremembah, enega pa naj bi pripravljali tudi pravniki na RTV Slovenija. Sprememba zakona o RTV je ena od glavnih zavez nastajajoče vlade, boljše zakonske rešitve je javno podprl tudi Robert Golob.