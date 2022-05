»Tu stojim. Drugače ne znam.«

Zagovor odstavljenega voditelja Studia City pred javnostjo, mestom in svetom

© RTV SLO

Vodstvo RTV z mano noče podaljšati pogodbe – menda zaradi mojega »neprimernega obnašanja«. No, naj vam povem, kaj je zares neprimerno. Zares neprimerno je, da so ukinili Politično s Tanjo Gobec. Zares neprimerno je, da so ukinili Globus. Zares neprimerno je, da so ukinili Točko preloma z Janjo Koren. Zares neprimerno je, da ponižujejo in žalijo inteligenco te slavne, mogočne hiše. Zares neprimerno je, da so za skoraj dva meseca ugasnili Studio City. Zares neprimerno je, da so ignorirali več kot 40.000 podpisov za takojšnjo vrnitev Studia City. Zares neprimerno je, da se odgovorna urednica ne odziva na mejle urednice Studia City. Zares neprimerno je, da kot odgovorna urednica nastopa in odstavlja oseba, ki jo je ob imenovanju podprlo le 21 odstotkov zaposlenih. Aktiv novinarjev in društvo novinarjev sta jo zaradi predvolilnih oddaj pozvala k odstopu, pa se ni niti odzvala – to je zares neprimerno. In navsezadnje, zares neprimerno je, da vodstvo te slavne, mogočne hiše ne plačuje kolumnistov Studia City in da zdaj z mano noče podaljšati pogodbe, da torej s Studiem City počne to, kar je Janševa vlada počela s Slovensko tiskovno agencijo.

A neprimerno je tudi to, da so na zahtevo odgovorne urednice mojo izjavo s prejšnje protestne novinarske konference izrezali iz prispevka v Dnevniku. Zato novinarje te slavne, mogočne hiše pozivam: če boste kak del moje današnje izjave uvrstili v svoj prispevek, pa vam bodo rekli, da ga izrežite, se uprite. Recite »ne«. Recite to, kar je rekel Martin Luther: »Tu stojim. Drugače ne znam.«

POVEZAVA DO GLAVNEGA ČLANKA >>