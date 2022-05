O pravici do zasebnosti

Pravica do zasebnosti (na kateri temelji tudi zaenkrat še obstoječa podlaga za legalizacijo splava v ZDA) je tista, za katero se zdi, da se ji ljudje najlažje odpovemo. Prepogosto verjamemo, da smo svoje podatke delili samo s podjetjem, ki upravlja z aplikacijo, ki jo uporabljamo, čeprav temu ni tako. Podatkovni posredniki (data brokers) niso nič novega. Je pa na mestu poudariti, da podjetja vse preveč rada naše zasebne podatke prodajajo naprej in nas o tem ne obveščajo.

Tako so v preteklih dneh mediji poročali o raziskavi CDC v ZDA, kjer so na podlagi na trgu kupljenih podatkov o lokacijah mobilnih telefonov raziskovali, če so se ljudje držali prepovedi javnega življenja.

Za vse, ki uporabljajo aplikacije za vodenje menstrualnega koledarja, pa naj bo v opozorilo to, da že danes državna institucija v "zahodni liberalni demokraciji" kupuje podatke za nadzorovanje naših teles. Samo pomislite, kaj vse lahko s podatki o vaši menstruaciji počne država, ki prepove splav.

