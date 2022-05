»Bolj ljudstvo Janšo zavrača, bolj je motiviran«

IZJAVA DNEVA

"Čeprav volitve Janeza Janšo, razen tistih leta 2004, konsistentno odnašajo, Janez Janša ostaja. Janša ni kot Trump, da bi se na stara leta posvetil golfu. Še če bo v opoziciji spet več pisal knjige, bodo te polne predlogov, kako ljubiti domovino na en in edini pravilen način. Bolj ljudstvo Janšo zavrača, bolj je motiviran, da ga prepriča, da je vreden ljubezni, kakršne je bil nazadnje deležen leta 1988. Janša v opoziciji je vsaj tako nevaren kot na poziciji. Opozicija je njegovo naravno stanje, senčno mesto, na katero zgodovinsko in izkustveno sodi in kjer se počuti doma. Tam ni preživel le 23 let od 31 let slovenske samostojnosti, tam je preživel formativno obdobje, v katerem je napredoval od Titovega mladinca prek političnega disidenta in zapornika do ministra za obrambo v času vojne. Kako zelo je rušiteljstvo opozicije ponotranjil, kaže prav na poziciji, kjer možnost graditeljskega državniškega delovanja vsakič zamenja za punt proti le njemu vidnemu sovražniku. Kjer ga ni, si ga izmisli: globoka država, kulturni marksizem."

(Novinarka, literarna kritičarka in esejistka Mojca Pišek v Delovi kolumni o tem, da je za Janeza Janšo opozicija naravno stanje)