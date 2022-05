Marcelova vrnitev. Ista ura, drug kanal. V živo.

Odstavljeni voditelj Studia City se v ponedeljek vrača z oddajo v živo prek spleta

Marcel Štefančič, jr., zdaj že nekdanji voditelj Studia City. Trn v peti od oblasti pijanega vodstva RTV Slovenija, ki izpolnjuje ukaze Janševe vlade in kaznuje kritične novinarje.

© RTVSLO

"Spoštovani gospod predsednik, gospoda nadškofa. Obljubili smo, da se 9. maja, na Dan zmage, vrnemo in vrnili se bomo - v ponedeljek ista ura, en drug kanal. V živo," so zapisali v Slovenskem mladinskem gledališču (SMG) in dodali, da bodo v ponedeljek, 9, maja, na Dan zmage, gostili nedavno odstavljenega voditelja oddaje Studio City Marcela Štefančiča, njegove zaenkrat še skrivnostne goste, kolumniste, predvsem pa duh oddaje, ki utripa in diha s sedanjostjo, pogled pa upira v prihodnost.

Posebno edicijo oddaje si bo tam mogoče ogledati v živo, s pomočjo spletnega prenosa pa, kot vsak ponedeljek zvečer, tudi na domačih zaslonih. Ista ura, drug kanal torej.

Direktne povezave na žive prenose bodo objavili naknadno, o tem pa vas bomo obveščali tudi na Mladini.

Za ogled v živo si boste morali zagotoviti vstopnico. Te bodo po simbolni ceni 2 evra (kulturni evro) na voljo v ponedeljek, 9. maja, eno uro pred dogodkom pri blagajni gledališča (Vilharjeva 11), rezervacije pa bo pred tem sprejemala Prodajna galerija (01 425 33 12), ki bo v ponedeljek odprta od 12.00 do 17.30.

V SMG vse obiskovalce opozarjajo, da morajo zaradi prenosa v živo svoja mesta v dvorani zasesti najpozneje do 20.50 in da zamudnikom ne bodo mogli omogočiti vstopa v dvorano.