»RTV so preobrazili v orožje za propagandni predvolilni boj, zdaj poskušajo požgati mostove«

IZJAVA DNEVA

“To vodstvo je izgubilo volitve. To hišo, javno RTV, so preobrazili v orožje za propagandni predvolilni boj, zdaj pa mahajo z repom in poskušajo požgati mostove. Da ukineš oddajo, ki ima takšen rating, je verjetno tudi poslovna napaka. Kaže pa tudi na dobro metaforo Slovenije – da lahko človek, kot je ta ženska (op. a. Jadranka Rebernik), ukine oddajo? Jaz sem 24 let vodil oddajo in nisem niti enkrat manjkal, tudi z vročino sem hodil vmes ležat za 10 minut, da so me spravili k sebi, potem pa sem šel oddelat naslednji intervju.”

(Marcel Štefančič, jr., nekdanji voditelj oddaje Studio City o tem, da so stvari na nacionalki zašle, kot še nikoli; via podkast N1)