»Janšev poraz je še toliko bolj vnebovpijoč, ker so imeli zares vse možnosti«

IZJAVA DNEVA

"Točno to, ja. In to spoznanje, se mi zdi, nam je pri ljudeh uspelo vzdramiti in temu črnemu scenariju smo se uspeli izogniti. A mislim, da ne tako samoumevno zmagovito, kot se mogoče zdi. Četudi je bil volilni rezultat jasen, bi bil lahko tudi drugačen, če bi si vlada nekaj mesecev prej uspela RTVS popolnoma pokoriti in če tudi sateliti SDS ne bi imeli tako bogate zgodovine korupcije. K sreči se to ni zgodilo in Janšev poraz je bil ogromen, četudi desni mediji uslužno govorijo le o porazu Alenke Bratušek in Šarca. Janšev poraz je še toliko bolj vnebovpijoč, ker so imeli zares vse možnosti: svojo medijsko mašinerijo, privilegirano nalogo predsedovanja EU, ukrepe zaradi covida, pod katere se je dalo skriti marsikaj drugega, evropski denar za okrevanje, deljenje bombončkov ... Priložnost je bila optimalna, pa kljub temu niso uspeli."

(Gledališki režiser, aktivist in član Protestne ljudske skupščine Jaša Jenull o tem, da se moramo tudi mi zganiti takoj, ko pridejo po prvega, ker potem ne bo nikogar več, ki bi nas branil; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)