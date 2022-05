»Janša nikoli ne bo razumel medijev. Razume le propagandiste.«

IZJAVA DNEVA

"Janez ni razumel, ne razume in nikoli ne bo razumel medijev. Razume le propagandiste. Propagandne oddelke, vodje marketingov in zveste akviziterje na terenu. Vsi zvesti mediji, ki v orbiti krožijo okoli njega, so navadni marketinški letaki, slabo narejene propagandne oddaje in amatersko vodeni pogovori. Vse pa druži skupni imenovalec stalnega žaljenja, blatenja, napadanja in tožarjenja političnih nasprotnikov. So ves čas pri roki, ko je treba napadati posameznike, institucije, medije ali novinarje in voditelje. Marcel je bil in bo za njih tarča, ob kateri jim mora biti malo nerodno. Nerodno, če ga odstavljajo in pišejo simbolne obtožnice posamezniki, ki vsi skupaj niso prebrali toliko knjig, kot jih je Marcel napisal."

(Kolumnist Leon Magdalenc o tem, da so ranjene zveri najbolj krvoločne; via Dnevnik)