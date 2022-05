Ni vse zlato, kar se sveti

Danes je nov dan

Angleška Premier liga se rada pohvali, da je najboljša nogometna liga na svetu. Treba je priznati, da gre za najbolj popularno in komercialno dodelano državno tekmovanje na svetu, kjer si dvajset klubov v treh letih razdeli več kot 10 milijard funtov vredno pogačo z naslova televizijskih pravic.

Če želijo klubi še naprej rasti, morajo nenehno skrbeti, da bodo potrošnikom, v tem primeru so to navijači, nudili čim večji spektakel. Eden od načinov je tudi bolj strnjen urnik tekem, ki si jih ljudje lahko ogledajo na malih ekranih – a to se potem pozna na večji obremenjenosti nogometašev. Ti se v sodelovanju s svojimi klubi, v želji, da bi bili bolje pripravljeni, zatekajo tudi k dopingu.

Nedavna objava je pokazala, da je bilo v petletnem obdobju na dopinških testih pozitivnih 15 igralcev v prvi ligi oz. 88 v vseh nogometnih tekmovanjih v Veliki Britaniji. Gre za skrb vzbujajoč pojav, ki je zanimiv tudi zaradi nekaznovanosti. Toliko o ničelni toleranci do dopinga v nogometu ...

