»Elektrika je prepoceni, to smo vedeli že pred desetletji«

IZJAVA DNEVA

"Že pred vojno v Ukrajini in zadnjimi podražitvami smo energetiki opozarjali, da je vsa energija prepoceni. Predvsem je prepoceni elektrika, to smo vedeli že v času mojega študija, pred desetletji. Sam sem v družbi zaznal premalo aktivnosti, s katerimi bi se spodbujalo ljudi, naj ugašajo luči ali zmanjšajo temperaturo v stanovanju. In če je energija poceni, bomo ljudi težje prepričali, naj z njo varčujejo. Takoj ko so začele cene energije rasti, so ljudje ugotovili, da gre za nekaj, kar ima vrednost in v kar je vredno investirati. Naj gre za boljšo toplotno izolacijo hiš, večjo energetsko učinkovitost ogrevanja ali razsvetljave. Včasih je nekoga, ki ima rad razsvetljene prostore, težko prepričati, naj ugasne kakšno luč, ali pa zamenja žarnice z bolj energetsko učinkovitimi. Niso vsi koraki preprosti, a vsekakor je zmanjševanje splošne porabe energije korak v pravi smeri. Moramo se zavedati, da vsaka megavatna ura porabljene električne energije naravi povzroči škodo."

(Energetik in zagovornik samooskrbnih sončnih elektrarn Andrej Ferdo Gubina o tem, da je energija dragocena dobrina, s katero moramo ravnati zelo skrbno; ne glede na to, kako jo pridobivamo, v naravi pušča neizbrisno sled; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)