Depp vs. Heard

Thomas Heaviside, Scandal / Wikimedia Commons

Medtem ko divja vojna v Ukrajini in v ZDA ponovno odločajo o pravici do splava, ko v Belorusiji potekajo nenapovedane vojaške vaje in avtokrati zmagujejo na volitvah, svet obsesivno spremlja sodno bitko med Johnnyjem Deppom in Amber Heard.

Ljudje od nekdaj uživamo ob javnem pranju umazanega perila slavnih, saj nas to navdaja z občutkom moralne superiornosti ter pritrjuje priljubljenemu prepričanju, da so zvezdniška življenja in odnosi sprevrženi, nesrečni, toksični in prepleteni z mnogoterimi odvisnostmi. Vsak od nas rad postane razsodnik in poznavalsko razlaga, kdo je »kriv« za propad razmerja, kdo laže in kdo pogosteje zlorablja opojne substance. Privoščljivo ugotavljamo, da denar ni vse in da so tudi naši idoli le ljudje, polni nizkih strasti in škodljivih ravnanj.

Že Rimljani so vedeli, da če ljudem nudiš kruha in iger, pozabijo na lastno nezadovoljstvo, upade pa tudi njihovo zanimanje za ukvarjanje s pomembnimi temami – tistimi, ki dejansko vplivajo na njihova življenja.

