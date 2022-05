Nocoj ponovno v Marcelovi družbi

Nocoj ob 20. uri bo Marcela Štefančiča v ljubljanski Cukrarni gostil Vuk Čosić

Napoved pogovora v Cukrarni

© Facebook / Cukrarna

Po tem, ko je včerajšnja spletna oddaja Studio 9. maj z Marcelom Štefančičem v manj kot 12 urah presegla 100.000 ogledov, boste lahko nocoj ponovno v njegovi družbi. V ljubljanski Cukrarni ga bo namreč v okviru pogovorov Dobra družba gostil Vuk Ćosić, internetni veteran, klasik internetne umetnosti, heker idej, digitalni strateg, predavatelj, pisec in aktivist, eden od zaslužnih za vidnost petkovih protivladnih protestov, četudi se nerad javno izpostavlja ali si za to pripisuje zasluge. Nocojšnji pogovor je podnaslovljen Simptom česa je Studio City.

Marcela Štefančiča, ki mu politično nastavljeno vodstvo RTV Slovenija pred kratkim ni podaljšalo pogodbe za vodenje kultne oddaje Studio City, ki jo je pomagal izoblikovati in jo postavil na televizijski zemljevid, najbrž ni treba posebej predstavljati. Štefančič, sicer dolgoletni novinar Mladine, je filmski kritik, televizijski voditelj in publicist. Od prve do zadnje oddaje, to je 33 let, je bil sodelavec oddaje Studio City; 24 let je bil njen voditelj. Na svetovni dan svobode medijev, 3. maj 2022, je izvedel, da oddaje ne bo več (vodil).

»V naslednjih mesecih – ali do konca življenja - bomo morali biti aktivni na dveh različnih poljih: pri izražanju nestrinjanja s koruptivnimi konzervativci na oblasti, ki nas v osnovi hočejo uničiti, in pri pritisku na preostale politične stranke, ki bi nas s svojim liberalnim sprenevedanjem utegnile uničiti. Super, ane?«



Vuk Čosić

»V naslednjih mesecih – ali do konca življenja - bomo morali biti aktivni na dveh različnih poljih: pri izražanju nestrinjanja s koruptivnimi konzervativci na oblasti, ki nas v osnovi hočejo uničiti, in pri pritisku na preostale politične stranke, ki bi nas s svojim liberalnim sprenevedanjem utegnile uničiti. Super, ane?« je ob tem dejal Vuk Čosić.

Dobra družba je cikel pogovorov o dobri družbi v dobri družbi Tatjane Pirc, Anje Zag Golob, Bojane Leskovar in Vuka Ćosića z gosti_jami dvakrat mesečno v Cukrarna baru.