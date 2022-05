Nekdanja veleposlanica: »Ukrajina nikoli ni imela problema s svojo identiteto, kot ga ima Rusija«

IZJAVA DNEVA

"Do zločina, ki se dogaja danes, je po eni strani pripeljalo spoznanje v Kremlju, da gre Ukrajina svojo pot. Po drugi pa to, da Rusija in Putin nikoli nista bila zares kaznovana, sankcionirana za svoja dejanja – v sami Rusiji na področju človekovih pravic, svobode medijev, v Čečeniji, Gruziji, Donbasu, na Krimu. Skup popuščanj zahodnega sveta na eni strani in na drugi ukrajinska sprememba v družbi, ki je mogoče Rusi niti ne razumejo."

"Ukrajinska družba je drugačna, Ukrajinci so individualisti, posebej ti na Zahodu so delili razvoj kulturne zgodovine Evrope in niso bili od nje odlepljeni, odstranjeni, kot je bila Rusija. Ukrajina nikoli ni imela problema s svojo identiteto, s tem, ali pripada Zahodu ali Aziji, kot ga ima Rusija. Pri Ukrajincih dileme ni bilo. Gre za trk dveh konceptov. Oboji so slovanski narod in pravoslavne vere, ampak liberalizem duha, svoboda odločanja, individualizem so to, kar Ukrajino dela drugačno."

(Nataša Prah, ki je bila v Ukrajini med letoma 2010 in 2018 najprej kot odpravnica poslov in nato veleposlanica, o genezi tega, kar v Ukrajini gledamo zdaj; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)