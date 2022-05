Depolitizacija Radia Študent

Danes je nov dan

Radiu Študent, ki ta teden obeležuje svojo 53. obletnico, ŠOU že vrsto let poskuša onemogočiti delovanje. Lani so to med drugim počeli z odtegovanjem proračunskih sredstev, letos pa še s preprečevanjem ureditve statusa nevladne organizacije v javnem interesu, o čemer smo nedavno že pisali.

Ob tem pa ŠOU očitno nima težav z netransparentnim financiranjem študentske skupine Povezani oziroma društev, ki jih ta obvladuje, pa tudi nekaterih drugih sumljivih poslov, o katerih kritično poroča prav RŠ. Morda tudi zato omenjena skupina kot začasnega direktorja radia predlaga kar direktorja ŠOU Andreja Klasinca, sicer znanega po številnih aferah ter težnjah po privatizaciji in komercializaciji študentskih dejavnosti. To je dodaten dokaz, da želi ŠOU utišati delovanje kritičnega medija, ki pogosto razkriva njegove nečednosti.

V času, ko so vse glasnejše zahteve za depolitizacijo RTV Slovenija, moramo tem nujno dodati tudi pozive k neodvisnemu Radiu Študent!

Agrument ustvarja Danes je nov dan.