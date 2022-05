»Upamo, da bo nova oblast spoštovala kritiko ljudi«

V iniciativi Glas ljudstva od bodoče vlade pričakujejo delovanje v javnem interesu in sodelovanje s civilno družbo

Tanja Fajon (SD), Robert Golob (GS) in Luka Mesec (Levica) po prvem krogu koalicijskih pogajanj pred parlamentom v Ljubljani

© YouTube / STA

V iniciativi Glas ljudstva pričakujejo, da bodo politične stranke, ki bodo sodelovale v vladni koaliciji, sestavile kakovostno vlado, ki bo delovala v javnem interesu in aktivno sodelovala s civilno družbo. Od njih pričakujejo, da bodo v koalicijsko pogodbo umestile ukrepe, h katerim so se prek njihove iniciative zavezale pred volitvami.

V omenjeni iniciativi jih veseli, da so se vse tri politične stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica, ki bodo, kot kaže, sestavljale novo vlado, pred volitvami odzvale na njihov poziv in se opredelile do 138 zahtev civilne družbe. Kot so zapisali, so se z veliko večino zahtev civilne družbe soglasno strinjale in se zavezale, da jih bodo, če bodo izvoljene, implementirale.

Bodočo vlado pozivajo, da v koalicijsko pogodbo umesti vse ukrepe, katerim so se stranke, ki jo sestavljajo, zavezale civilni družbi prek iniciative Glas ljudstva. V iniciativi izpostavljajo, da so se namreč na podlagi njihovih obljub volivke in volivci v spletnem orodju Volitvomat informirali in odločali ter se rekordno udeležili volitev, zato je čas, da stranke upravičijo njihova pričakovanja.

Glas ljudstva

Sporočilu za javnost so dodali seznam več kot sto zavez, s katerimi so se po njihovih navedbah strinjale vse tri politične stranke, ki naj bi sestavljale novo vlado. Med njimi so navedli odpravo škodljivih določil in posledic protikoronske zakonodaje, zagotovitev neodvisnosti programskega in nadzornega sveta Radiotelevizije Slovenija, kadrovanje na temelju strokovnosti, in ne politične pripadnosti, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, prepoved "popoldanskega dela" zdravnic in zdravnikov pri zasebnikih in razmejitev javnega ter zasebnega zdravstva, opustitev fosilnih goriv, povečanje obdavčitve kapitala. Vse tri stranke so se strinjale tudi, da je treba zvišati minimalno plačo in socialno pomoč ter pokojnine.

Ob tem v Glasu ljudstva stranke bodoče koalicije pozivajo, da se vztrajno zavzemajo tudi za tiste zaveze, do katerih se je pozitivno opredelila le ena ali dve koalicijski stranki.

"Civilna družba vedno je in vedno bo tista, ki ponuja ogledalo politiki in budno spremlja politični razvoj ter se nanj odziva. To nameravamo početi tudi v prihodnje. Upamo, da bo nova oblast v tem prepoznala potencial, nas vključevala v demokratične procese odločanja ter hkrati spoštovala tudi našo kritiko," so še zapisali.