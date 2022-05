Ko zmagujejo tisti, ki moč svoje politične ideologije črpajo iz revizionizma

IZJAVA DNEVA

"Zdaj lahko na primerih Hrvaške, Madžarske, Slovaške in do neke mere tudi Slovenije vidimo, kaj pomeni, ko zmagujejo tisti, ki moč svoje politične ideologije črpajo iz revizionizma. Putin je agresijo začel z zgodbo o 'denacifikaciji' Ukrajine, čeprav se je vedelo, da je to pretveza: to je tisto, na kar je v devetdesetih plesal Miloševićev ansambel in v veliki meri preslepil del mednarodne javnosti, zlasti evropsko levico, ki je slovensko, hrvaško in pozneje bosansko osamosvojitev označila za nacionalistično, medtem ko so njega imeli za socialista. Pri teh stvareh vsak verjame tisto, kar želi verjeti: v vojnah je angažiranje mednarodne skupnosti odvisno od stopnje žrtvovanja udobja njenih elit."

(Kolumnist Ahmed Burić o angažiranju mednarodne skupnosti v vojnah: via Dnevnik)