Janševa vlada za direktorja javne agencije za raziskovalno dejavnost imenovala Mitjo Lainščaka

Pospešeno kadrovanje Janšev vlade v zadnjih dneh

Vlada je na sredini seji izdala odločbo o imenovanju Mitje Lainščaka za direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) za mandatno dobo petih let, in sicer od 13. maja do 12. maja 2027. Na isti seji je prav tako imenovala člane upravnega odbora javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Lainščak je vodenje ARRS prevzel po odhodu Roberta Repnika iz zdravstvenih razlogov. Upravni odbor ARRS je po Repnikovem odhodu za v. d. direktorice sicer predlagal Lidijo Tičar Padar, a se vlada s tem predlogom ni strinjala. Nato je vlada v upravnem odboru razrešila štiri člane, in sicer Emilijo Stojmenovo Duh, Tončka Kregarja, Jano Kolar in Justino Erčulj. Do izteka mandata 17. oktobra 2024 je v odbor imenovala Igorja Emrija, Gabrijelo Horvat, Fidela Krupića in Tino Tomažič. Upravni odbor v novi sestavi je nato izbral Lainščaka, ki ga je potrdila tudi vlada.

Razrešeni člani so medtem vložili tožbo na upravno sodišče, skupaj z zahtevo za začasno odredbo, da se zadrži imenovanje novih članov upravnega odbora. Upravno sodišče je ugodilo tej tožbi. Izpodbijani sklep vlade z 27. januarja je odpravilo in zadevo vrnilo vladi v nov postopek, do nove vladne odločitve pa so odbor ARRS znova sestavljali nezakonito razrešeni člani.

Nato je vlada 21. aprila ponovno razrešila člane upravnega odbora ARRS in do izteka mandata upravnega odbora 17. oktobra 2024 na predlog ministrstva za izobraževanje, znanost in šport imenovala nadomestne člane Tomažičevo, Horvatovo, Krupića in Emrija.

Vlada je na sredini dopisni seji sklenila, da se v upravni odbor javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo - Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto za mandatno dobo štirih let imenujeta nova člana s strani ustanovitelja. To sta Tomaž Savšek na predlog ministrstva, pristojnega za znanost, in Zvone Simončič na predlog ministrstva, pristojnega za gospodarstvo.

Upravni odbor zavoda je na konstitutivni seji minuli petek za predsednika imenoval Francija Bratkoviča, sicer direktorja Razvojnega centra Novo mesto. Objavljen je tudi razpis za direktorja Rudolfovega, rok za prijavo je 6. junij.

Upravni odbor je tudi sprejel statut zavoda ter pravilnik o pogojih in postopku za izvolitev v raziskovalne nazive. Ob tem se je seznanil z osnutkom programa dela in finančnega načrta za tekoče leto. Vršilec dolžnosti direktorja Borut Rončević je predstavil pobude za vstop v prve konzorcije za prijave na razpise EU, k čemur je upravni odbor podal soglasje.

Vlada je sklep o ustanovitvi zavoda Rudolfovo sprejela 24. marca.