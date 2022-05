Smetana za frende

Tik pred sestopom z oblasti je vlada razpisala vrsto koncesij, predvsem za zobozdravstvo, in s tem razveselila velike zasebne zavarovalnice

Med epidemijo je zobozdravstvo delovalo zgolj v javnem sektorju. (na fotografiji Zdravstveni dom Ljubljana Center

© Željko Stevanić

Ena zadnjih potez Janševe vlade na področju zdravstva je bilo sprejetje uredbe o podelitvi koncesij za vrsto programov v zdravstvu, predvsem za zobozdravstvene storitve. Kakor je v tovrstnih primerih običaj, smo lahko poslušali, da drugače pač ne gre, saj da je le tako mogoče zagotoviti prebivalstvu nujno potrebne storitve – in kakor v veliki večini tovrstnih primerov gre znova za spodbujanje privatizacije na eni in slabitev javnih zavodov na drugi strani. Kakor na mnogih drugih področjih tako tudi v zdravstvu odhajajoča oblast izkorišča zadnje dneve polnih pooblastil, da preliva javni denar v žepe izbrancev in izbrank.