Kadrovski posegi SDS kot investicija za opozicijsko prihodnost

Za danes in za jutri

Dr. Anton Olaj, generalni direktor policije, ki je politiki, točneje politični stranki SDS, omogočil podreditev policije.

© Borut Krajnc

Odhajajoča vlada Janeza Janše je infiltracijo strankarskega kadra v državne sisteme in podsisteme ves čas jemala zelo resno. A od vseh državnih organov je na ta način verjetno najbolj brutalno posegla v policijo. Kje vse je SDS v policiji pustila svoje sledi oziroma ljudi? In kakšni so načini in poti do demokratizacije policije, do vračanja stroke tja, kjer zdaj odloča politika in, ne nazadnje, do povrnitve stopnje zaupanja v policijo, ki se je med prebivalci v slabih dveh letih več kot prepolovila?