Strel v koleno

»Sporni« prizor iz predstave Hlapci je nastal na podlagi posnetka desničarske aktivistke

Prizor iz Cankarjevih hlapcev, ki je zmotil politiko, med drugimi Janeza Janšo. Ta je zapisal: »“Umetnost” v #MGL za vaš denar«

© Asiana Jurca Avci

Najprej je bil posnetek. Nastal je leta 2019 v Jelšanah, kjer je okoli 400 ljudi protestiralo proti načrtovanemu migrantskemu centru. Na posnetku ugledamo na prvi pogled precej moderno starejšo gospo: našminkano, v džins jakni, s kratko pričesko in sončnimi očali ter s slovensko zastavo v roki. A v naslednjih nekaj sekundah posnetka gospa pokaže bolj nazadnjaško naravo. Z zastavo namreč prične divje mahati in z njo tolči ob tla, obenem pa delirično kriči: »Tukaj je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Ne damo Slovenije! Banda! Tukaj ne boste naredili begunskega centra!« Doda še, da so »njeni strici umrli za Slovenijo« in da bo svojo zemljo, če bo potrebno, pred begunci branila z orožjem.

Posnetek je zaokrožil po internetu in postal skorajda meme, tako kot denimo Norma Korošec, zdaj Brščič, na soočenjih o družinskem zakoniku leta 2015. In ker je skrunjenje zastave na javnem mestu prekršek, se je ženska znašla v postopku zaradi nedostojnega vedenja na javnem kraju.

Potem je bila predstava. V Slovenskem mladinskem gledališču so bile nedavno na sporedu ponovitve lanskoletne predstave Hlapci priznane poljske režiserke Maje Kleczewske. Cankarjevo besedilo je režiserka z ekipo aktualizirala, tako da je vanjo vključila aluzije na novejše zgodovinsko dogajanje: izbrisani, migrantska kriza, trgovina z orožjem, avtoritarne politične tendence, konservativni vpliv cerkve itd. V enega izmed prizorov je vključen incident z zastavo, ki ga je igralka Daša Doberšek skoraj dobesedno citirala.

Izvorni prizor udarjanja z zastavo, ki se je zgodil na protimigrantskem protestu aprila 2019 v Jelšanah

© POP TV

Predstava je, kakor večina predstav Slovenskega mladinskega gledališča, kritična, mestoma kontroverzna. Ker narodu in družbi nastavlja ogledalo, ni lahkotno razvedrilo, ob katerem bi bilo mogoče izklopiti možgane. A ves čas ostaja na visoki umetniški ravni. Žal pa marsikdo ne razume ali ne želi razumeti, kaj pomeni karikiranje, satira ali parodija – za modernejše postopke v gledališču, kakršnih adaptacija Županove Micke v lokalnem kulturnem domu ne premore, pa sploh še ni slišal.

Zato ni čudno, da je predstava postala še en ventil, s pomočjo katerega »desničarji« sproščajo svoje frustracije ob nerazumevanju »leve« slovenske umetnosti, ki jo jemljejo iz konteksta. To se je zgodilo, ko se je razvedelo, da so si morali predstavo ogledati dijaki v okviru obveznih vsebin, o vsem skupaj pa so poročali ogorčeni starši in domnevni dijaki portala Nova24tv. »Bilo je neizmerno pljuvanje po Janezu Janši, nekaterim dijakom je šlo na jok,« smo na primer lahko prebrali.

A ironija je, da je središče gneva ravno prizor z zastavo, ki ga je v resničnem življenju uprizorila podpornica SDS – gospa s posnetka iz leta 2019 se je na enem od shodov slikala ob boku Janeza Janše. Reference ni prepoznal nihče od kritikov, namesto tega so se le zgražali nad skrunjenjem slovenske zastave na odru. Oglasil se je tudi trenutno še aktualni premier Janša, ki je tvitnil, kakšna da je to umetnost »v MGL za vaš denar«, pri tem pa zamenjal kratici dveh ljubljanskih gledališč – MGL je namreč Mestno gledališče ljubljansko, medtem ko Slovensko mladinsko gledališče krajšamo kot SMG. In se obenem ustrelil v koleno, saj je očitno kritičen do početja svoje fenice.

V SMG na napade odgovarjajo, da je namen kritičnega gledališča in umetnosti pokazati na težave, vznemiriti in spodbuditi k razmišljanju, da bi postali boljša družba, ki se zaveda lastnih težav in mehanizmov v sebi. Zaradi vsega tega bodo predstavo v veselje občinstva in umetnikov igrali še naprej.