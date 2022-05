Lepo je biti strokovnjak

Rado Pezdir je v štirih letih od državnega zbora prejel več kot 100 tisoč evrov

© Borut Krajnc

Ekonomistu Radu Pezdirju, avtorju knjige Vzporedni mehanizem globoke države, s katero so nemalokrat v državnem zboru mahali nekateri poslanci, družba Nova obzorja v sodelovanju s televizijo Nova24TV pa je po njej posnela celo dokumentarni film, se s sklicem novega državnega zbora prekineta pogodbi za strokovno pomoč, ki ju je sklenil z državnim zborom. Strokovno pomoč je od leta 2019 namreč nudil preiskovalni komisiji, ki je ugotavljala domnevno pranje denarja v NKBM ter nezakonito financiranje stranke SDS in njene volilne kampanje leta 2018, pa tudi preiskovalni komisiji o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB. Na ta račun je mesečno prejemal dva tisoč evrov, skupaj pa je prejel več kot 100 tisoč evrov.

Čeprav Pezdir na prvi pogled morda deluje kot neodvisni strokovnjak, je vse prej kot to. Resda ni nikoli kandidiral na listi katere od političnih strank, a svojih simpatij ni nikoli skrival. Leta 1999 se je za kratek čas včlanil v stranko SDS, kjer je sodeloval z Anžetom Logarjem, ki je v stranko vstopil nekaj mesecev prej istega leta. Bil je med soustanovitelji Državljanske liste Gregorja Viranta, ki je sodelovala s stranko SDS v drugi Janševi vladi. V politiko ni vstopil, je pa precej prahu dvignila zaposlitev njegove žene na ministrstvu za finance – tedaj ga je vodil Janez Šušteršič, Pezdirjev dobri prijatelj. Potem ko se je za nekaj časa potuhnil, se je v javnosti spet pojavil na kongresu Nove Slovenije in ji izkazal podporo.

Kot strokovni sodelavec je Pezdir nato sodeloval še v preiskovalni komisiji o bančni luknji, kamor ga je predlagala Nova Slovenija. Ta ga je predlagala tudi v preiskovalno komisijo za DUTB, ki jo je sprva vodil Jernej Vrtovec, nato pa ga je nadomestil Aleksander Rebršek. Pezdir kljub temu vztraja, da je bil »obakrat soglasno sprejet s strani vseh članov preiskovalnih komisij«.

K sodelovanju v preiskovalni komisiji o NKMB in nezakonitem financiranju SDS ga je nekoliko presenetljivo povabil tedanji predsednik komisije Jani Möderndorfer, ki je nato postal podpredsednik iste komisije, saj ga je na mestu predsednika nadomestil Gregor Perič. Za to naj bi se Möderndorfer odločil, ker ima Pezdir »sposobnosti, ki jih marsikdo nima«. S tem ima v mislih predvsem »sedeti ure in ure, pregledovati številke in jih tudi razumeti, jih obdelati«.

O tem, kako kredibilen je Pezdir, morda še najbolje priča njegovo razkritje leta 2017, da naj bi bila akumulacija kapitala »udbomafije« utemeljena na tihotapljenju drog: že leta 1946 naj bi namreč iz Neaplja uvozila 46 ton semen konoplje. Pozneje se je izkazalo, da je Slovenija iz Italije sicer res uvozila semena konoplje – a je šlo za industrijsko konopljo, ki ni uporabna za uživanje, pač pa za izdelavo oblačil, prevlek, vreč in vrvi.

Kljub vsemu komisija, ki je preiskovala nečedne posle SDS, ni doživela epiloga; Pezdirjeve usluge so bile tako zaman.