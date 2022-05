Kakšno ceno smo pripravljeni plačati za Putinovo glavo?

IZJAVA DNEVA

"Prišel je čas, ko se moramo resno vprašati, kakšno ceno smo pripravljeni plačati za 'Putinovo glavo'. Če bomo nadaljevali tako, kot se danes lotevamo situacije v Ukrajini, bo evropsko gospodarstvo končalo v stagflaciji, z dolgotrajno recesijo, izgubo delovnih mest in blaginje Evropejcev. In prav nobenega zagotovila ni, da bomo, ko bomo to ceno plačali, 'Putinovo glavo' tudi dobili. In da ne bomo dobili evropskega Afganistana v Ukrajini."

(Ekonomist in kolumnist Jože P. Damijan o tem, da je treba Rusijo politično in gospodarsko osamiti; via Dnevnik)