IZJAVA DNEVA

"Njim sploh ni treba zmagati, da delajo stvari kot zmagovalci. Slavko Kmetič in njegovih dvajset borcev v programskem svetu nacionalke se res obnašajo, kot da so zmagali na volitvah. Oni kot zmagovalci zdaj sestankujejo in vodstvo z gospo Rebernikovo na čelu izvršuje njihove zahteve. Ukinja oddaje, odstavi Marcela Štefančiča in za nedoločen čas izbriše s programa Studio City, zaposluje nove novinarje, pripravlja dvojni informativni program nazorsko ločenih skupin in v posmeh vsem na dan zmage pripravi neke vrste pregled zapuščine Studia City. Nekaj posnetkov s samega začetka, ki jih povezuje Marko Milenkovič. Pred tem pregledom pa Jadranka Rebernik cenzurira oddajo Tednik in iz nje leti prispevek o taistem Studiu City."

"Ne sprašujte se, kdo je tu nor, niti ne, kdo je izgubil stik z realnostjo. To je zdaj prava realnost. Realnost užaljenih in nesposobnih. Realnost nepriljubljenih in zapuščenih. Realnost medijskih tragičnih junakov in junakinj, ki so hoteli le eno. Ljubezen gospodarja."

(Kolumnist Leon Magdalenc o tem, ali Jadranka Rebernik in njej najbolj intimni in zvesti junaki res verjamejo, da so borci za pravico, resnico in demokracijo; via Dnevnik)