»Kulture ne moreš zgraditi en meter, tako kot ceste«

IZJAVA DNEVA

"V politični odgovornosti je kleč. In odgovorni politiki. Vse predolgo se Ministrstvo za kulturo pretvarja, da so kultura in umetnost, dediščina in družbena (pod)zavest objektivne, merljive kategorije. Da lahko kulture zgradiš en meter, tako kot ceste; ali po komadu, osemkolesnik na osemkolesnik. Ne gre. Odločiti se je treba in vložiti zaupanje in potem zaupati in potem analizirati, znova premisliti in se znova odločiti. In za to odločitvijo stati. Javno, politično, odgovorno. Je na našem področju najbolj demokratičen pristop razsvetljeni absolutizem?"

(Kolumnist Jure Novak o tem, na kaj bi morali biti pozorni na ministrstvu za kulturo; via Večerova priloga V soboto)