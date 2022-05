Vrnitev Kevina Spaceyja

Hollyoowdski igralec bo zaigral v prvem velikem filmu po škandalu zaradi spolnega nadlegovanja

Kevin Spacey

© WikiCommons

Ameriški igralec Kevin Spacey bo zaigral v filmu 1242-Gateway to the West, kar bo njegova prva večja produkcija po letu 2017, ko je bil igralec v več primerih obtožen in tožen zaradi spolnega nadlegovanja. Poleg Spaceyja bodo v filmu zaigrali še Eric Roberts, Christopher Lambert, Terence Stamp, Jeremy Neumark in Genevieve Florence.

Gre za zgodovinsko dramo, ki bo koprodukcija z Veliko Britanijo, Madžarsko in Mongolijo. Pripoveduje zgodbo o Batu kanu, vnuku ustanovitelja Mongolskega cesarstva Džingiskana, ki je bil tudi eden od vrhovnih poveljnikov mongolskega cesarstva. Njemu je bila dodeljena odgovornost za pohod na Evropo, a mu ta ni uspel, poroča španska tiskovna agencije EFE.

Film bodo predvidoma začeli snemati oktobra v režiji madžarskega režiserja Petra Soonsa, po scenariju Aarona Horvatha in Joan Lane ter Billa Chamberlaina in Kornela Siposa kot glavnih producentov.

Spacey, dvakratni prejemnik oskarja in protagonist serije Hiša iz kart ter Lepota po ameriško, je bil leta 2017 obtožen spolnega nadlegovanja. Po obtožbah je igral le v manjših filmih.

Njegova filmska kariera je doživela udarec, ko ga je več mladih tožilo zaradi domnevnih spolnih zlorab v londonskem gledališču Old Vic med letoma 1995 in 2013.

Spaceyjev zadnji večji nastop na kinematografske platnu je bil leta 2018 v filmu Klub mladih milijonarjev, ki je zaradi afere doživel polom na blagajnah kinematografov.

PREBERITE TUDI: