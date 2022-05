Zelenski: »Naš pogum navdušuje svet, naša glasba osvaja Evropo«

Ukrajinski predsednik namerava prihodnje leto Evrovizijo gostiti v Mariupolju

Tekmovanje za Pesem Evrovizije 2023 bo gostila letošnja zmagovalka, Ukrajina. Predsednik Zelenski je obljubil, da bo Evrovizija prihodnje leto potekala v Mariupolju. "Zahvaljujem se orkestru Kalush za to zmago in vsem, ki ste nam dali svoje glasove. Prepričan sem, da zvok zmage v boju s sovražnikom ni daleč. Slava Ukrajini,' je dejal Zelenski.

Zmagovalci Evrovizije, folk-rap skupina Kalush Orchestra so v Torinu nastopili s čustveno izvedbo svoje pesmi Stefania, ki je med invazijo postala vojna himna Ukrajine, še poroča Daily Mail.

Volodimir Zelenski je pozdravil zmago in obljubil, da bo tekmovanje prihodnje leto izvedel v Mariupolju. "Svet je impresioniran nad našim pogumom, naša glasba je osvojila Evropo! Naslednje leto bo Ukrajina gostila Evrovizijo," je zapisal na družbenem omrežju Telegram.

"Naš pogum navdušuje svet, naša glasba osvaja Evropo. Prihodnje leto bo Ukrajina gostila Evrovizijo To bo že tretjič v svoji zgodovini in verjamem, da ne zadnjič. Potrudili se bomo, da bomo nekega dne gostili udeležence in goste Evrovizije v ukrajinskem Mariupolu. V svobodnem, mirnem in obnovljenem Mariupolju." je povedal Zelenski.