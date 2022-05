»Robert Golob ne skriva ambicij, da ponovi zgodbo LDS«

IZJAVA DNEVA

"Vodja zmagovite Svobode Robert Golob ne skriva ambicij, da ponovi zgodbo LDS, njenega blejskega kongresa in Janeza Drnovška, s tem pa svoji stranki, nekakšni Svobodni demokraciji Slovenije, zagotovi dolgo in vplivno politično prihodnost – s tem namenom je v vlado in njene strukture vključil tudi bodoče člane svoje stranke, danes pa še člane LMŠ in SAB, vključno z njunima predsednikoma. Podobnosti z okoliščinami, v katerih je pred desetletji nastala mega stranka LDS, je veliko, ključno za oba projekta pa je dejstvo, da je združitev oziroma pripojitev strank vedno bila izsiljena – omogočil ju je šele volilni rezultat, ki je iz ene stranke naredil hegemona v delu političnega prostora, njej programsko sorodne stranke pa je marginaliziral."

(Novinar Miran Lesjak o tem, da je med nastankom LDS in Gibanja Svoboda veliko podobnosti; via Dnevnikov Objektiv)