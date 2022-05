Zločinski režim

Osama Eid / flickr

Shireen Abu Akleh je bila ena vidnejših novinark Al Jazeere. Kot vojna dopisnica ameriško-palestinskih korenin je več desetletij pokrivala krvavo dogajanje na Bližnjem vzhodu. Dokler je ni prejšnji teden med poročanjem iz begunskega taborišča s strelom v glavo umoril izraelski ostrostrelec.

Ni prvič, da je Izrael ubil kakšnega palestinskega novinarja – to se dogaja redno in je pravzaprav del izraelske politike. Manj ljudi, kot bo poročalo o okupaciji in množičnem naseljevanju palestinskih ozemelj, lepša bo slika Izraela v svetu, za katero državo tako skrbi.

Izraelski zločinski režim lahko obstaja in počne, kar hoče, zgolj zaradi mednarodne potuhe. Stranke naše nove vlade so se zavezale, da bodo priznale Palestino – držimo jih za besedo. Podprimo pa tudi Gibanje za pravice Palestincev in peticijo, ki zahteva, da EU prekine trgovanje z nezakonitimi (tudi izraelskimi) naselji.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.