30. obletnica smrti Mladininega novinarja

Konec meseca se bodo v Kinu Šiška poklonili nekdanjemu novinarju Mladine Ivu Štandekerju in njegovemu delu na področju stripa

Ivo Štandeker (1961–1992), novinar Mladine, ki je poročal iz obleganega Sarajeva

© arhiv Mladine

Konec osemdesetih let prejšnjega stoletja je pri reviji Mladina služboval visok in slok mladenič razmršenih las, ki so ga krasila velika piflarska očala.

Kot pravi stripovski navdušenec je začel k sodelovanju vabiti različne striparje, ki so tedaj že burili podzemne vode jugoslovanske stripovske scene: Tomaža Lavriča, Zorana Smiljanića in Dušana Kastelica, ki so postali nosilci sprememb in gonilne sile slovenskega stripa v devetdesetih. Pravega učinka, ki se je pokazal šele kasneje in je močno vplival na nadaljnji razvoj modernega slovenskega stripa, Štandeker žal ni dočakal. Pri komaj tridesetih letih starosti je bil med poročanjem o srbskem obleganju Sarajeva v naselju Dobrinja zadet s koščkom granate, zaradi katere je nekaj ur pozneje umrl v improvizirani bolnišnici na Palah. Šestnajstega junija bo minilo točno trideset let od njegove smrti.

Razlita Tinta je serija predavanj in pogovorov o stripu s poznavalci in ljubitelji te umetnostne zvrsti, s katerimi v Kinu Šiška bogatijo stripovsko dogajanje v pričakovanju nove edicije festivala stripa Tinta, ki se bo odvila oktobra 2022.

Okrogli obletnici se bodo na dogodku Razlita Tinta v Kinu Šiška poklonili z okroglo mizo o začetkih Mladininega kroga striparjev, ki do današnjega dne goji kulturo tiskanja, predstavljanja in recenziranja slovenskega stripa. Na dogodku bodo nastopili tudi nekateri Štandekerjevi nekdanji stripovski kolegi in uredniki (Robert Botteri, Dušan Kastelic in Zoran Smiljanić). Pogovor bo povezovala Pia Nikolič.

"Veseli bomo vašega obiska. V primeru, da ste Štandekerja osebno poznali, pa bomo še toliko radostnejši, če se dogodka udeležite in nam tudi sami zaupate kakšno podrobnost ali anekdoto," so zapisali organizatorji.

Vstop na dogodek v Kinu Šiška je prost, pričel pa se bo v torek, 31. maja, ob 20. uri.

