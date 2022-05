»Ženskost je v politiki praviloma vedno kaznovana«

IZJAVA DNEVA

"Uprizarjanja ženskosti so v politiki praviloma vedno kaznovana, saj je ta še vedno dojeta kot ekskluzivno moška domena oziroma je zgodovina žensk v politiki krajša. Edino uprizarjanje ženskosti, ki doslej ni vodilo v spektakel, je materinska ženskost, kakršno uprizarja Ljudmila Novak pri nas ali denimo Angela Merkel v Nemčiji. Zelo redko se zgodi, da ženska pride na visoko mesto v politiki in da ni diskreditirana na podlagi svojega spola."

(Sociologinja in raziskovalka dr. Deja Crnović, ki je lani izdala knjigo Politika kot medijski performans, o tem, ko so po petkovi ustanovni seji Državnega zbora (DZ) nekatere uporabnike družbenih omrežij zmotili rdeči čevlji nove predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič; via N1)